Оперативна інформація щодо пожеж в екосистемах на території Луганської області

04 сентября 2020, 09:40

Станом на 7 год. 4 вересня продовжується гасіння 3 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве, с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене), які виникли 2 вересня.

Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру. До гасіння пожеж задіяно 404 чоловіки та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чоловік та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операції об’єднаних сил.