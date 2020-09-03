Из танкера Delfi снова потекли нефтепродукты

04 сентября 2020, 13:11

Из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов, сообщил глава Государственной экоинспекции Андрей Малеваный.

«Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020», - написал он в Facebook.

Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод.

Для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» были проведены неотложные работы у подтопленного танкера с применением сорбента.

По словам чиновника, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет рассчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря