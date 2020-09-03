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Общественное мнение
Общество
04 сентября 2020, 13:58

В Киеве две школы и 20 классов перевели на «удаленку»

Две киевские школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов – там обнаружили инфицированных учеников., сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодняшний день две столичных школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов в связи с заболеванием учеников на коронавирус. Также временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах», - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях.

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