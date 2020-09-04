В Рубежанском горсовете произошло ЧП

04 сентября 2020, 16:00

Вчера, 3 сентября, неустановленное ​​лицо распространило в помещении Рубежанского городского совета неизвестное вещество, которое блокировало работу управления землеустройства, архитектуры и градостроительства.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Отмечается, что по данному факту было подано заявление в правоохранительные органы и проведена работа по выполнению противоэпидемиологических требований.

Теперь для решения тех или иных вопросов необходимо обращаться в Центр предоставления административных услуг. В случае необходимости дополнительного консультирования со специалистом, администратор ЦПАУ вызовет специалиста к заявителю.

"Кроме того, Рубежанский городской совет напоминает, что, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 года № 92, в Луганской области установлен «красный» уровень террористической угрозы, поэтому действия, подобные тем, что произошли в горсовете 3 сентября, могут привести к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.