МККК продлил программу грантовой поддержки домохозяйств на Донетчине

04 сентября 2020, 16:45

Международный Комитет Красного Креста объявил о продолжении программы грантовой помощи для домохозяйств Донецкой области, которые хотят начать, восстановить или расширить свою самозанятость. Об этом сообщает отдел коммуникации МККК.

В частности, Красный Крест предоставит гранты до 50 тысяч гривен жителям Авдеевки, Бахмутского, Ясиноватского и Торецкого района, чья экономическая деятельность пострадала в результате конфликта.

«Мы готовы поддержать любую бизнес-идею, которая будет приносить стабильный доход семье, а также соответствовать потребностям рынка. На основании полученных заявок и бизнес-планов группа специалистов МККК проведет анализ бизнес-идеи с учетом знаний и навыков заявителя в выбранной отрасли, а также качества заполненного бизнес-плана», - говорится в сообщении.

Основные критерии для получения гранта:

- доход на человека не превышает 4700 гривен (заработная плата, социальные пособия и т.д.);

- фактическое проживание в указанных населенных пунктах;

- наличие соответствующих знаний и опыта;

- мотивация и готовность сделать свой вклад в реализацию и развитие бизнес-идеи.

Отмечается, что грантовые денежные средства не покрывают покупку и ремонт транспортных средств. Стоимость ремонта помещений, расходных материалов и закупки товара для реализации не должны превышать 30% от запрашиваемой суммы гранта.

Прием заявок проводится до 25 сентября. Электронную версию заявки можно получить, написав на электронную почту: slv_grants_program_services@icrc.org. Бумажную копию заявки соискатели могут взять в своем поселковом совете или администрации.

Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону горячей линии представительства МККК в Славянске: 0800 300 115.