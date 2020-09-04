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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
04 сентября 2020, 17:00

Боевики используют перемирие для минирования территории и стягивания техники

Российско-оккупационные силы, несмотря на перемирие на Донбассе, систематически нарушают существующие договоренности. Боевики минируют территории вблизи населенных пунктов и поставляют военную технику из России на оккупированную территорию.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете от 3 сентября рассказали об обнаружении 23 противотанковых мин, установленных поперек рулежной дорожки на территории разрушенного аэропорта "Донецк".

Наблюдатели также обнаружили военные грузовики в поле за 2,5 километра от населенного пункта Астахово, который находится вблизи российской границы в Луганской области.

"Изложенные случаи подтверждают факты нарушений минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня со стороны незаконно вооруженных формирований ОРДЛО", - отметили в командовании.

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