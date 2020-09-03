04 сентября 2020, 11:17

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Президент Беларуси Александр Лукашенко внесен в базу данных центра «Миротворец».

«Пособник пророссийских террористов и российских захватчиков. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», - указано на сайте.

Также Лукашенко обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, основываясь на словах экс-президента Европейского совета Дональда Туска, который в интервью рассказал, что весной 2014 года Лукашенко предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.