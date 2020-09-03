Продолжается тушение пожаров в двух районах Луганской области

04 сентября 2020, 11:39

Тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений продолжается в Новоайдарском районе - селах Лобачево и Лопаскино и Станично-Луганском районе в селе Болотенное, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

В сообщении отмечено, что открытого огня не наблюдается, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.