Служба здоровья напомнила, как получить бесплатную помощь узких специалистов

04 сентября 2020, 12:09

Электронное направление от врача является обязательным для получения бесплатной специализированной медицинской помощи.

Об этом на брифинге рассказала и. о. председателя Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сообщает Укринформ.

"Электронное направление является условием для получения пациентом специализированной медицинской помощи бесплатно. На сегодняшний день в электронной системе здравоохранения врачи создали 7,5 миллиона электронных направлений для почти 3 млн пациентов. Электронные направления выписывает врач первички или лечащий врач", - сказала Мовчан.

Она отметила, что пациент самостоятельно выбирает медучреждение, где планирует получить специализированную помощь, на которую направил его врач. По ее словам, это происходит независимо от места жительства и прописки, или того, в каком месте работает врач, который выписал направление. В частности, пациент может обратиться в коммунальное заведение, в частную клинику или к врачу, который имеет собственную практику.

"Для получения пациентом услуг по направлению также не имеет значения, выписал его врач коммунального учреждения или частного, или врач ФЛП. Пациент получает помощь по направлению бесплатно в любом заведении, имеющем договор с НСЗУ на предоставление соответствующих пациенту услуг", - сказала Мовчан.