Пушилин временно отменил комендантский час

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин решил приостановить действие комендантского часа в период с 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября. "Распоряжение" опубликовано на сайте главаря боевиков.
"Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября", — говорится в тексте "распоряжения".
"Документом" также поручено организовать усиленное патрулирование улиц.
Данное решение якобы приурочено ко дню освобождения Донецка от нацистов (8 сентября 1943 года).