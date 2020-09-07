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Общественное мнение
Общество
07 сентября 2020, 14:37

Пушилин временно отменил комендантский час

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин решил приостановить действие комендантского часа в период с 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября. "Распоряжение" опубликовано на сайте главаря боевиков.

"Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября", — говорится в тексте "распоряжения".

"Документом" также поручено организовать усиленное патрулирование улиц.

Данное решение якобы приурочено ко дню освобождения Донецка от нацистов (8 сентября 1943 года).

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