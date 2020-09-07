Олимпиада в Токио состоится независимо от ситуации с коронавирусом

07 сентября 2020, 18:00

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году независимо от ситуации с коронавирусом в мире, сообщает sports.yahoo.com.

«Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Олимпиада пройдет с COVID-19 или без него. Сейчас задача организаторов - рассмотреть все возможные контрмеры, которые помогут безопасному проведению Игр. Некоторые страны контролируют ситуацию с COVID-19, некоторые - нет. Всего должно приехать 206 сборных. Японии предстоит решить серьезную задачу», - рассказал Коутс.