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Общественное мнение
Криминал / Региональные
07 сентября 2020, 10:40

Жительнице Лисичанска грозит от 5 до 7 лет тюрьмы за подкуп избирателей сахаром и деньгами

Обвинительный акт в отношении жительницы Лисичанска по факту предложения и предоставления избирателям неправомерной выгоды, сопровождавшегося предвыборной агитацией, направлен в суд, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, летом 2019 года обвиняемая в составе группы лиц для получения кандидатом большего количества голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, вела незаконную агитацию под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107.

За голосование за конкретного кандидата на выборах избирателям предлагали денежные средства в сумме 100 гривен, а также сахар в мешках, на которых в виде текста и изображения содержалась информация агитационного характера с упоминанием конкретного кандидата в народные депутаты Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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