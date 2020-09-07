Названо имя военного, который в воскресенье погиб на Донбассе

Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.
«Погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубийович Тарас. К огромному сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался на военную службу. С оружием в руках защищал родную отчизну. И теперь пополнил небесный легион», - написал он.