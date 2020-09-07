07 сентября 2020, 11:00 Названо имя военного, который в воскресенье погиб на Донбассе Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк. «Погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубийович Тарас. К огромному сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался на военную службу. С оружием в руках защищал родную отчизну. И теперь пополнил небесный легион», - написал он. Твитнуть Загрузка... Загрузка...