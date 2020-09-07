07 сентября 2020, 11:47

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили запрещенные для перемещения через линию разграничения товары, возможно, двойного назначения, которые женщина пыталась переместить в оккупированный Луганск, передает пресс-служба Луганского погранотряда.

Так, в КПВВ "Станица Луганская" для следования на временно оккупированную территорию прибыла 29-летняя украинка. Информацию о незаконных намерениях женщины пограничники получили заранее от отдела внутренней и собственной безопасности. Как результат, среди вещей женщины совместная группа пограничников и сотрудников фискальной службы обнаружила гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра, которые, возможно, являются товарами двойного назначения, а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием. Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тысячи гривен.

Женщина пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в оккупированный Луганск попросили знакомые. Не поинтересовавшись содержанием пакета, женщина оценила свои услуги в 200 гривен.

Найденные товары изъяли сотрудники ГФС. Гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.