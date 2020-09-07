Підприємства Луганщини з початку року погасили понад 40 млн грн податкового боргу

07 сентября 2020, 12:24

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-серпня поточного року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 40,6 млн грн, у тому числі у серпні – 3,3 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до Державного бюджету – 30,6 млн грн, ще 10 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів. З них у серпні до бюджету перераховано 2,4 млн грн, до місцевих – 0,9 млн гривень.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.