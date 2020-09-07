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Общественное мнение
Власть
08 сентября 2020, 09:00

Шахтеры в Кривом Роге устроили «подземную» акцию протеста

84 горняка шахты «Батькивщина» (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Так они проявляют солидарность с протестующими шахты «Октябрьская», написал он в Facebook.

«Требования общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации», - написал Волынец.

Работники шахты «Батькивщина» все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих «Октябрьской».

По его словам, работники других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о протестных настроениях в их коллективах.

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