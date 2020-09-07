08 сентября 2020, 09:00 Шахтеры в Кривом Роге устроили «подземную» акцию протеста 84 горняка шахты «Батькивщина» (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Так они проявляют солидарность с протестующими шахты «Октябрьская», написал он в Facebook. «Требования общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации», - написал Волынец. Работники шахты «Батькивщина» все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих «Октябрьской». По его словам, работники других предприятий Кривого Рога, региона сообщают о протестных настроениях в их коллективах. Твитнуть Загрузка... Загрузка...