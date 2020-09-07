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Общественное мнение
Власть / Региональные
08 сентября 2020, 13:50

До кінця жовтня планують завершити ремонт у Біловодській багатопрофільній лікарні

Заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська разом з директором Департаменту охорони здоров’я Валентином Шкорубським відвідали КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня», де в рамках програми Президента України «Велике будівництво» триває реконструкція частини першого поверху з облаштуванням приміщень відділення невідкладної медицини.

Також під час робочої поїздки відбулася зустріч із представниками підрядної організації ТОВ «ВАЖМАШБУД», які ремонтують якісно та вчасно.

Реконструкція охоплює значну площу - 532 кв. м.

Відділення має бути введено в експлуатацію до 25 жовтня.

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