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Общественное мнение
Власть
08 сентября 2020, 15:03

В Киеве хотят через суд отменить исполнение украинского гимна в школах

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету о признании противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года «Об обязательном исполнения государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности».

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнения государственного гимна в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Среди других требований – принять меры по обеспечению иска путем остановки решения Киесовета в указанной части.

Судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

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