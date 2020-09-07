08 сентября 2020, 15:36

Участники АТО/ООС и переселенцы могут подавать заявления для получения льготного кредита на покупку жилья, начиная с 10 сентября, - сообщает "Держмолодьжитло".

"С 9 часов 10 сентября 2020 года восстанавливается прием заявлений о намерении получить льготный кредит на приобретение жилья от граждан - участников антитеррористической операции и/или операции Объединенных сил, внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Заинтересованные в получении льготного долгосрочного государственного кредита на приобретение жилья могут получить информацию на официальных сайтах каждого регионального управления "Держмолодьжитла".

В частности, на областных сайтах управления можно будет:

- получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

- определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

- ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

- зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

Заявления о намерении получить кредит и анкеты могут быть поданы в региональные управления Держмолодьжитла или могут быть отправлены средствами почтовой или электронной связи.

Также отмечается, что заявления о намерении получить кредит могут быть поданы в любое региональное управление "Держмолодьжитла", где заявитель хотел бы получить кредит (независимо от места регистрации гражданина). Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.

Также даны разъяснения по очередности. "Порядковый номер кандидата в реестре формируется в порядке очередности подачи соответствующего заявления о намерении получить кредит и анкеты (в электронном или бумажном виде) с учетом даты и времени подачи заявления и анкеты. Датой подачи электронного заявления о намерении получить кредит является дата поступления на определенный электронный адрес регионального управления", - говорится в сообщении, с уточнением, что если заявление поступит в нерабочий день и/или нерабочее время, датой подачи считается следующий после него рабочий день.