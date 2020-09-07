Власти Беларуси подтвердили задержание Колесниковой

08 сентября 2020, 16:02

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский сказал журналистам, что Родненков, Кравцов и Колесникова 8 сентября около 4:00 пытались выехать из страны через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе, передает Интерфакс.

По его словам, «с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы» на этом участке была усилена охрана и выставлены дополнительные пограничные наряды.

Он отметил, что «Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле «БМВ» прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы».

«Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», - уточнил Бычковский.

Напомним, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник утром. Случайная свидетельница, видевшая ее в центре Минска, рассказала TUT.BY, что политика задержали мужчины в штатском и в масках, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Кравцов и секретарь совета Родненков поехали к Колесниковой домой и тоже перестали выходить на связь. В совете предположили, что всех троих задержали.

В милиции Минска заявили, что не в курсе задержаний Колесниковой и ее соратников. Родственники Колесниковой подали в МВД заявление о ее исчезновении, в милиции вечером в понедельник сказали, что начали ее разыскивать.