У Міловому виконують доручення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 8 травня вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні на меморіальному комплексі «Україна-визволителям» у Міловому. Там він дав доручення реставрувати пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс «Україна-визволителям».
Задля виконання цього доручення затверджено завдання на проектування науково-дослідних робіт та розроблено науково-проєктну документацію. Документи погоджені начальником управління культури, національностей та релігій ОДА Аліною Адамчук та головою Міловської селищної ради Павлом Лукянцовим.
Це перший крок, яким знаменується відновлення пам’ятки історії національного значення.