08 сентября 2020, 16:36 У Міловому виконують доручення Володимира Зеленського Президент України Володимир Зеленський 8 травня вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні на меморіальному комплексі «Україна-визволителям» у Міловому. Там він дав доручення реставрувати пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс «Україна-визволителям». Задля виконання цього доручення затверджено завдання на проектування науково-дослідних робіт та розроблено науково-проєктну документацію. Документи погоджені начальником управління культури, національностей та релігій ОДА Аліною Адамчук та головою Міловської селищної ради Павлом Лукянцовим. Це перший крок, яким знаменується відновлення пам’ятки історії національного значення. Твитнуть Загрузка... Загрузка...