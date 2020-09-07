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Общественное мнение
Власть
08 сентября 2020, 17:04

В Украине презентовали чат-бот для жителей оккупированного Крыма

В Украине презентовали чат-бот для жителей оккупированного Крыма, который направлен на упрощение доступа к различным услугам на подконтрольной территории Украины, - передает "ОстроВ".

Чат-бот позволит получить типовые ответы на одни из самых распространенных вопросов жителей оккупированного Крыма относительно оформления паспортных документов, регистрации фактов рождения/смерти, которые произошли на временно оккупированной территории, и актуальных процедурах пересечения административной границы через КПВВ.

"Для команды представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым очень важна работа по поддержке связей с населением оккупированных территорий. Это один из приоритетов работы нашей команды… Там проживают наши граждане и мы должны делать все возможное для того, чтобы способствовать реализации этими гражданами своих прав, а также поддержке правовых, социальных, экономических связей с Украиной как государством", - сказала первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, чат-бот будет работать с сегодняшнего дня на основе мессенджера Telegram.

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