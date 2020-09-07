Избиение Балуха расследуют как разбой

08 сентября 2020, 17:50

По факту избиения бывшего узника Кремля Владимира Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой), сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. Унего сломана рука и ключица, угрозы жизни нет.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.