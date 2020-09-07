08 сентября 2020, 12:02 "Укрзализныця" намерена запустить интерактивную карту движения поездов "Укрзализныця" намерена запустить интерактивную карту движения поездов. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале. Он рассказал про итоги своей первой рабочей недели на посту глав УЗ. "Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по решению вопросов пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, увеличение плеч обслуживания одним локомотивом, электрификацию определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы. В результате воплощения этих решений мы сможем высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть недостаток. А это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, что сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса", - отметил Жмак. Он отметил, что интерактивная карта движения поездов станет следующим шагом. Твитнуть Загрузка... Загрузка...