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Общественное мнение
Власть
08 сентября 2020, 12:02

"Укрзализныця" намерена запустить интерактивную карту движения поездов

"Укрзализныця" намерена запустить интерактивную карту движения поездов. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

Он рассказал про итоги своей первой рабочей недели на посту глав УЗ. "Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по решению вопросов пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, увеличение плеч обслуживания одним локомотивом, электрификацию определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы. В результате воплощения этих решений мы сможем высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть недостаток. А это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, что сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса", - отметил Жмак.

Он отметил, что интерактивная карта движения поездов станет следующим шагом.

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