Заступника керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області викрито у вимаганні та одержанні 15 тис. грн хабаря

09 сентября 2020, 14:13

Прокуратурою Луганської області спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Луганській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 9 вересня 2020 року викрито та затримано «на гарячому» заступника директора Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області під час одержання хабаря у розмірі 15 тис. гривень.

За даними слідства, посадовець, займаючи відповідальне становище, вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 15 тис. грн за підготовку та видачу документів про початок будівельних робіт та закінчення будівельних робіт вже збудованої будівлі на території Луганської області.

Вказану особу затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням свого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Луганської області