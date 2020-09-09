Верховный суд остановил взыскание $350 миллионов с Приватбанка

09 сентября 2020, 15:00

Верховный суд остановил выполнение постановления Печерского районного суда Киева от 2 сентября о взыскании около 350 млн долл. с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 8 сентября Верховный суд в составе коллегии судей первой судебной палаты Кассационного гражданского суда открыл кассационное производство по делу №757/7499/17-ц по кассационной жалобе Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ «Приватбанк» и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

«Удовлетворяя ходатайство, Верховный суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ «Приватбанк» денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов США. Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.