09 сентября 2020, 15:36

В Украине стартовал проект "1 000 000 деревьев за 24 часа". Проект имеет целью привлечь внимание к состоянию экосистемы Украины, а также является акцией, направленной на борьбу с климатическими изменениями.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в Укринформе с участием организаторов проекта - благотворительного фонда "Озеленение Украины", СЕО Club Ukraine, а также представителей Министерства окружающей среды и Гослесагентства, что присоединились к проекту.

"Министерства окружающей среды совместно с Агентством лесных ресурсов присоединилось к экологической инициативе благотворительного фонда "Озеленение Украины" и СЕО Club Ukraine по высадке 1 млн деревьев за одни сутки. Есть разные опросы украинцев на тему, что их больше всего волнует. Вопросы экологии безусловно важны, но они не входят в ТОП-5 и даже в ТОП-10 вопросов, которые волнуют украинцев. И эта акция является попыткой объединить усилия власти, бизнеса, общественных активистов, экологов и простых граждан по высадке 1 млн деревьев", - отметил на пресс-конференции первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

По его мнению, высадка деревьев - это самый простой способ борьбы с климатическими изменениями, которые ощущают на себе все.

"Мы как Министерство хотим подчеркнуть, что климатические изменения являются огромными угрозами, против которых должны сплотиться все украинцы, каждый должен сделать свой вклад для борьбы с изменениями климата", - добавил Боруховский.

По словам представителя Министерства окружающей среды, несмотря на то, что Гослесагентство проводит систематические мероприятия по высадке деревьев, министерство присоединится к акции гражданских активистов, тем самым подчеркивая важность таких инициатив.

Боруховский сообщил, что в рамках проекта 17 октября в Киеве состоится высадка деревьев в Национальном природном парке "Голосеевский".

"Это будут лиственные породы, на месте санитарных рубок, которые были проведены ранее. Присоединиться может каждый желающий", - анонсировал замминистра.

По его словам, дальнейший уход за высаженными деревьями обеспечит Гослесагентство.

Как отмечают организаторы проекта, в течение последних 500 лет Украина потеряла более двух третей лесов и сейчас по лесистости занимает предпоследнее место в Европе. Леса в нашем государстве занимают примерно 9 млн га, то есть 15% его территории.

Уничтожение лесов привело не только к дефициту древесины для промышленности Украины - начались процессы, которые могут стать необратимыми. Уже сейчас большие территории, прежде всего на Юге и Востоке Украины, испытывают недостаток воды, и это ускоряет деградацию природной среды.

На сегодня, например, в Киеве при норме насаждений 20 кв. метров на человека не хватает 918 га зеленых насаждений, в Одессе при норме 14,4 кв. м на человека не хватает 770 га зеленых насаждений, во Львове при норме 17 кв. м на человека не хватает 425 га зеленых насаждений, в Ужгороде при норме 10 кв. метров на человека не хватает 192 га зеленых насаждений.

Высадка 1 млн деревьев в Украине – это часть глобальной инициативы по высадке деревьев в 100 странах мира.