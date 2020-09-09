Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

09 сентября 2020, 16:00

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - передает "ОстроВ".

"Это тот документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, документ содержит 690 задач, обоснование, ответственных за выполнение, сроки, индикаторы и ожидаемые результаты.

По словам премьера, в план включены следующие приоритетные вопросы: промышленный безвизовых с ЕС, обновление Соглашения об ассоциации, свободная экономическая зона для ИТ-отрасли, создание Фонда развития для сельских территорий, введение нулевой декларации (т.н. амнистия капиталов), онлайн-торги на разрешения пользование недрами, комплексная реформа таможни.