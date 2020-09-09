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Общественное мнение
Общество
09 сентября 2020, 16:36

Белорусская семья на границе попросила у Украины защиты из-за преследований

На украино-белорусской границе семья из Беларуси попросила украинских пограничников о защите. Как отметили члены семьи, в Беларуси на них оказывают давление правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Белорусская семья - мужчина и женщина вместе с детьми, обратилась за помощью во время прохождения пограничного контроля на украинском пункте пропуска в Черниговской области.

"По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное с взяточничеством", - сообщили пограничники.

Гражданам Беларуси оформили въезд в Украину и направили их обращение за защитой в подразделение миграционной службы.

Пограничники отметили, что за последнее время на украинской границе за защитой обратились 15 граждан Беларуси.

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