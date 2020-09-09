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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
09 сентября 2020, 15:02

О работе первичного звена медицинской помощи и услугах, которые могут получить пациенты

О работе первичного звена медицинской помощи и услугах, которые могут получить пациенты в условиях пандемии COVID-19 рассказала во время онлайн-брифинга заместитель Председателя Национальной службы здоровья Украины - Оксана Мовчан.

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