О работе первичного звена медицинской помощи и услугах, которые могут получить пациенты в условиях пандемии COVID-19 рассказала во время онлайн-брифинга заместитель Председателя Национальной службы здоровья Украины - Оксана Мовчан.
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09 сентября 2020, 15:02
О работе первичного звена медицинской помощи и услугах, которые могут получить пациенты
О работе первичного звена медицинской помощи и услугах, которые могут получить пациенты в условиях пандемии COVID-19 рассказала во время онлайн-брифинга заместитель Председателя Национальной службы здоровья Украины - Оксана Мовчан.
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