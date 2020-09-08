В «ДНР» горят леса и полигон ТБО в Харцызске

09 сентября 2020, 11:46

На оккупированной территории Донецкой области за минувшие сутки ликвидировано 149 пожаров, - сообщает так называемое «МЧС ДНР».

Так, вчера, 8 сентября, горел лиственный лес в урочище «Севастьяновка» Торезского лесного хозяйства - пожаром уничтожено 5 га лесной подстилки, а также в урочище «Горькая Балка» в Амвросиевском лесном хозяйстве - огнем уничтожено 7 га лесной подстилки.

Кроме того, в оккупированном Харцызске горит полигон твердых бытовых отходов общей площадью 4,5 га – пожар, горение мусора было на площади 0,8 га. На вчера, 8 сентября, площадь горения составляет 200 кв. м.

Также вчера, 8 сентября, в оккупированном Донецке произошел пожар на территории ООО «Машиностроитель» (уничтожены шпалы б/у на площади 600 м кв., 2 тыс. м кв. мусора).

Сообщается и о пожаре возле оккупированной Макеевки, в пос.Криничная, где огнем уничтожено 20 га стерни, сухая трава, 17 га лесополосы, кровля нефункционирующего здания. С места пожара вынесены два человека: 1983 г.р. и 1987 г.р., находившиеся в лесополосе - они не пострадали.