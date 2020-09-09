СБУ разоблачила канал незаконной легализации россиян в Украине

10 сентября 2020, 09:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали незаконную легализацию россиян в нашей стране, сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам следствия СБ Украины, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство. Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла $5000.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Организатора преступной схемы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по пресечению преступной деятельности проводились во взаимодействии с ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.