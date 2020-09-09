Навальный полностью пришел в сознание после отравления

10 сентября 2020, 15:38

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

"Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением", - пишет издание.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда "Новичок".