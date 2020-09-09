На Авдеевском коксохиме произошел пожар

10 сентября 2020, 16:02

Пожар произошел в одном из цехов коксохимического завода в Авдеевке 9 сентября, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

По информации спасателей, пожар случился в среду в 15:07 на территории ЧАО «Авдеевский коксохимический завод». На месте происшествия находилось отделение 15-го пожарно-спасательного отряда, которое было на дежурстве при проведении огневых работ.

Руководитель тушения пожара установил, что на территории цеха улавливания происходит горение масла в трансформаторной подстанции.

В 15:23 пожар был локализован и в 15:34 – ликвидирован.

Отмечается, что на технологический процесс завода данная ситуация не повлияла.