СБУ задержала двоих сепаратистских интернет-пропагандистов

10 сентября 2020, 17:07

Антиукраинскую деятельность двоих сепаратистских интернет-агитаторов блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Полтаве и Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.

Одним из сепаратистов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы. Установлено, что отставник принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более чем 1,5 миллиона участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменению границ территории нашего государства, оправдывал агрессию РФ на юге и востоке, поддерживал идею раздела Украины и присоединения отдельных регионов к России. Для подготовки антиукраинского контента он использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков. По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе.

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу «Л/ДНР».

Во время обысков в помещениях обоих злоумышленников следователи органов безопасности обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизы.

Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Одесситу пока сообщено о подозрении.

Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет лишения свободы.