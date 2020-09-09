У Зеленского прокомментировали совместное с боевиками патрулирование Шумов

10 сентября 2020, 10:00

Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских лиц на Донбассе, заявили в Офисе президента, комментируя информацию о по инспекции в районе населенного пункта Шумы.

«В течение шести недель с 27 июля этого года благодаря эффективности украинских представителей на переговорах в различных форматах удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе. Понятно, что это не может восприниматься спокойно всеми теми, кто привык политически или финансово наживаться на войне. Ради возобновления боевых действий они прибегают к провокациям, распространению фейков и уже традиционно для себя ставят пиар выше сохранения жизни людей. Категорически осуждаем такой подход к урегулированию любых вопросов», - заявили в ОП.

С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых «больших» дипломатов.

«Да, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины», - говорится в заявлении.

«Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, является объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом. Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство», - резюмировали в ОП.