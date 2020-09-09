10 сентября 2020, 11:32

Гайдай доручив перевірити готовність місцевих дорожніх служб до обслуговування найнебезпечніших ділянок в зимовий період

Про це голова облдержадміністрації зазначив сьогодні, 9 вересня, на засіданні обласного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та сталого проходження опалювального сезону.

Сергій Гайдай доручив відповідним службам проінспектувати ділянки на дорогах Луганщини, де можуть виникнути проблеми із проїздом у зимовий період, та розробити додаткові заходи для більш швидкого та якісного реагування на ситуацію на місцях.

Представники управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області облдержадміністрації та Служби автомобільних доріг у Луганській області доповіли про стан підготовки до осінньо-зимового періоду спеціалізованої техніки для прибирання снігу та обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідну кількість таких сумішей.

Зокрема, техніка готова на 100%, закупівля реагентів триває. Відзначено, що у наявності є певні залишки з минулого періоду.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай розповів про підготовку житлового фонду та планові показники з підготовки ЖКГ, об’єктів соціального призначення до роботи у відповідний період.

Так, підприємства теплопостачання станом на початок вересня готові на 80%, житловий фонд – на 79,5%, об’єкти соціально-культурного призначення – на 82,7% тощо.

На сьогодні ці показники дещо вищі.

Разом із керівництвом ТОВ «ЛЕО», ТОВ «Енера-Схід» та АТ «Луганськгаз» на засіданні розглянуті питання розрахунків бюджетних установ, організацій та підприємств за енергоносії.