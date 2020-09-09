В Новоайдарском районе мужчина пытался подорвать себя гранатой

10 сентября 2020, 11:00

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в хозяйственном помещении, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера, 9 сентября, утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома в селе Победа произошел взрыв, в результате которого загорелась хозяйственная постройка.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством отдела, специалисты взрывотехники и сотрудники ГСЧС. Было установлено, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН.

В результате взрыва 65-летний хозяин получил осколочные ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу. Хозяйственная постройка сгорела дотла. Предварительно полицейскими установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем подрыва гранаты.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а также еще одна граната «Ф-1»