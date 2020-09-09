10 сентября 2020, 13:00

Медики зарегистрировали 763 случая заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области, пишут сепаратистские СМИ.

"Всего по состоянию на 09:00 10 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 763", - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 642 человека. С начала пандемии в ОРЛО зарегистрировали 20 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.