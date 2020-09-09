10 сентября 2020, 10:28

В області антирекорд з кількості захворювань COVID-19 за добу: 31 новий випадок

Географія виявлених захворювань:

місто Сєвєродонецьк – 13, місто Лисичанськ – одна, місто Рубіжне – одна, Кремінський район – одна, Міловський – шість, Новоайдарський – дві, Новопсковський – одна, Попаснянський – чотири, Станично-Луганський – одна, Старобільський – одна.

Серед них: 11 з кола раніше визначених контактних осіб, вісім – прибули з тимчасово окупованих територій, 12 – хворі на пневмонію.

За весь час досліджень на Луганщині діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 481 людини.

З них одужали – 253 (14 за минулу добу); лікуються – 224 (68 – на стаціонарі; 156 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 41,2%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 9 вересня (09:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 551 новий випадок. Загалом проведено 1 751 931 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 157 пацієнтів.