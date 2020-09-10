В Киеве усиливают карантин

11 сентября 2020, 15:00

Из-за отнесения Киева «оранжевую» зону эпидемиологической опасности в столице снова введут ряд ограничений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

Он отметил, что вхождение в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. - один человек на 10 кв. метров площади здания;

- запрещена деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно оограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагери в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

«Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещение пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство», - подчеркнул Кличко.