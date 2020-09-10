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Общественное мнение
Политика
11 сентября 2020, 16:00

В «Слуге народа» оценили вероятность отмены местных выборов

В провластной партии «Слуга народа» прокомментировали возможность отмены предстоящих местных выборов путем введения в стране режима чрезвычайного положения якобы из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом.

Как сообщает ТСН, гости ток-шоу «Право на власть» заподозрили власть в возможности введения ЧП для отмены местных выборов из-за невысоких рейтингов «Слуги народа». Глава партии СН Александр Корниенко объяснил, что еще не знает, как будет голосовать его фракция относительно возможного введения чрезвычайного положения.

«Если будет чрезвычайное положение, будем определяться. Вы знаете, как вводится чрезвычайное положение - правительство в этом не принимает активного участия. СНБО должен принять решение, президент должен обратиться (в парламент, который и должен проголосовать за это. - Ред.). Сейчас я не знаю, как мы будем голосовать», - сказал Корниенко.

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