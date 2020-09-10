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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
11 сентября 2020, 17:44

В Лисичанском водоканале рассказали о том, как собираются выходить из кризиса

В Лисичанском водоканале рассказали о том, как собираются выходить из кризиса, возникшего на предприятии, и поделились планами работы на ближайшее будущее. Подробнее об этом уже готова рассказать наша команда.

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