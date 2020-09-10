11 сентября 2020, 17:44 В Лисичанском водоканале рассказали о том, как собираются выходить из кризиса В Лисичанском водоканале рассказали о том, как собираются выходить из кризиса, возникшего на предприятии, и поделились планами работы на ближайшее будущее. Подробнее об этом уже готова рассказать наша команда. Твитнуть Загрузка... Загрузка...