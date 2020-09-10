ЕС продлил персональные санкции против РФ

11 сентября 2020, 09:40

Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета.

«Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года», - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 особам и 44 субъектам хозяйствования.

Решение было принято Советом в письменной форме. Нормативно-правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.