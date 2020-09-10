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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
11 сентября 2020, 10:33

Под Офисом и резиденцией Зеленского активисты протестовали против совместной с "ДНР" инспекции

Активисты в четверг вечером провели акции протеста под Офисом Президента, а также под резиденцией главы государства Владимира Зеленского в Конча-Заспе против идеи об участии представителей ОРДО в совместной инспекции позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что под ОПУ люди держали в руках флаги Украины.

Другая группа активистов собралась возле ТРЦ "Магеллан" (метро "Теремки") и оттуда отправилась к резиденции Зеленского.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Трехсторонней контактной группе договорились 10 сентября провести совместное инспектирование позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что мероприятие отменяется из-за новых неконструктивных условий, выдвигаемых российскими оккупантами.

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