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Общественное мнение
Общество
11 сентября 2020, 12:06

Тимошенко вылечилась от коронавируса

У лидера фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», - написала Сорока.

По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше.

«Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», – подчеркнула Сорока.

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