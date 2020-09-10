Тимошенко вылечилась от коронавируса

11 сентября 2020, 12:06

У лидера фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», - написала Сорока.

По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше.

«Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», – подчеркнула Сорока.