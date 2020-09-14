На протестах в Минске задержаны более 400 человек

14 сентября 2020, 09:00

Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.

В ведомстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

«Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.