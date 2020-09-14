Представлено нового керівника Луганської обласної прокуратури Миколу Прибігу

14 сентября 2020, 13:46

Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив колективу Луганської обласної прокуратури новопризначеного керівника – Миколу Прибігу.

«Микола Сергійович родом із Луганщини. Він очолював районну прокуратуру під час активної фази бойових дій. Досвіду йому не позичати. Тому певен, що разом зі вже рідним колективом керівникові вдасться виконати поставлені завдання та досягнути високих показників в роботі», – наголосив заступник Генпрокурора.

У свою чергу, Микола Прибіга подякував за надану довіру та наголосив, що націлений на результативну роботу й вирішення проблемних питань регіону.

«Головним завданням, яке стоїть переді мною, як керівником обласної прокуратури, є підвищення рівня законності та правопорядку в регіоні. На кожен факт порушення закону буде надана невідкладна реакція обласної прокуратури. За свою професійну діяльність більшість часу я працював в органах прокуратури на Луганщині. Для мене це рідна земля, тому маю розуміння проблематики області та своє бачення вирішення цих питань», – зазначив Микола Прибіга.

Також під час зустрічі з колективом регіональної прокуратури Максим Якубовський привітав присутніх із завершенням другого етапу реформи органів прокуратури України – атестацією регіональних прокуратур, її успішним проходженням та переходом у нову структуру.

Слід зазначити, що Микола Сергійович Прибіга народився у Луганську. Працював слідчим в органах внутрішніх справ. Розпочав роботу в органах прокуратури з 2005 року. Працював на посадах слідчого прокуратури Новопсковського району, помічника прокурора і слідчого прокуратури Ленінського району Луганська, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Луганської області.

Із 2012 року – заступник Луганського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. У жовтні 2013 року очолив прокуратуру Новоайдарського району, виконував свої повноваження в зоні проведення антитерористичної операції. З 2015 року працював у Генеральній прокуратурі Україні на різних посадах прокурорської діяльності.