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Общественное мнение
Экономика / Региональные
14 сентября 2020, 14:32

В проекте госбюджета заложили курс 29,1 гривни за доллар

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе правительства, сообщает РБК-Украина.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

«Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас составляет 29 гривен. Мы согласовали это показатель с Национальным банком», - сказал министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета

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