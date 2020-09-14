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Общественное мнение
Криминал / Региональные
14 сентября 2020, 15:56

На Луганщине пресечена очередная попытка незаконного пересечения границы с Россией

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил задержали женщину и мужчину, которые намеревались незаконно попасть из Украины в РФ, передает пресс-служба Луганского погранотряда.

Преступному плану правонарушителей помешал пограничный наряд, который ожидал их у государственной границы, так как информация о возможном незаконном пересечении государственной границы была заблаговременно получена и предоставлена участковым инспектором пограничной службы. Задержанными оказались 30-летний мужчина и 65-летняя женщина. Оба граждане Украины.

По словам мужчины, жителя Запорожской области, он направлялся в Россию на заработки. Женщина, которая на момент задержания не имела при себе документов, во время общения с пограничниками сообщила, что она жительница села Железное и только помогала мужчине незаконно перейти государственную границу. В дальнейшем ее личность была установлена.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы на задержанных составлены соответствующие административные материалы. Они направлены на рассмотрение в суд.

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